В Раде заявили, что Украина не намерена денонсировать договор о дружбе с Россией

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона не будет денонсировать или разрывать договор о дружбе с Россией.

Как она отметила на своей странице в Facebook, в настоящее время речь идёт об отказе пролонгировать соглашение, а не о денонсировании или разрыве.

«Мы не денонсировали и не разрывали договор, чтобы по максимуму использовать его положения в международных судах против России, которая нарушила этот договор. Но теперь мы не продолжаем его действие, не пролонгируем. Денонсация и непролонгация — это не синонимы», — отметила она.

При этом Геращенко добавила, что разницу между этими понятиями «должны были бы знать украинские политики, особенно кандидаты и кандидатки в президенты».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко также уточнил, что договор не разрывается, а «прекращает своё действие в связи с непродлением».

В августе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство подготовило пакет документов для денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с НСН прокомментировал возможный разрыв договора.