Украина и Черногория присоединились к продлению санкций против России
- РИА Новости
Как отмечается, указанные страны присоединились к декларации о санкциях против России, которые продлены до 15 марта 2019 года.
13 сентября ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении российской стороны.
Украинский лидер Пётр Порошенко поддержал решение по санкциям, отметив, что Украина и Евросоюз идут единым непоколебимым фронтом.
При этом в начале сентября замглавы МИД России Олег Сыромолотов отметил, что Москва не обратит внимания на продление санкций.