Украина и Черногория присоединились к продлению санкций против России

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Украина, Черногория, Норвегия и Албания присоединились к продлению санкций ЕС в отношении России, заявили в пресс-службе Совета Европейского союза.
Украина и Черногория присоединились к продлению санкций против России
  • РИА Новости

Как отмечается, указанные страны присоединились к декларации о санкциях против России, которые продлены до 15 марта 2019 года.

13 сентября ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении российской стороны. 

Украинский лидер Пётр Порошенко поддержал решение по санкциям, отметив, что Украина и Евросоюз идут единым непоколебимым фронтом.

При этом в начале сентября замглавы МИД России Олег Сыромолотов отметил, что Москва не обратит внимания на продление санкций

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