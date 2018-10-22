Украина и Черногория присоединились к продлению санкций против России

Украина, Черногория, Норвегия и Албания присоединились к продлению санкций ЕС в отношении России, заявили в пресс-службе Совета Европейского союза.

Как отмечается, указанные страны присоединились к декларации о санкциях против России, которые продлены до 15 марта 2019 года.

13 сентября ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении российской стороны.

Украинский лидер Пётр Порошенко поддержал решение по санкциям, отметив, что Украина и Евросоюз идут единым непоколебимым фронтом.

При этом в начале сентября замглавы МИД России Олег Сыромолотов отметил, что Москва не обратит внимания на продление санкций.