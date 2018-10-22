В Госдуме поддержали подписание указа о санкциях из-за действий Украины

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным указа о введении санкций из-за действий Украины.
В Госдуме поддержали подписание указа о санкциях из-за действий Украины
  • РИА Новости

«Руководство нашей страны надеялось, что неадекватность действий Порошенко и его окружения когда-нибудь прекратится, но ситуация всё больше и больше нагнетается. Открытие ящика Пандоры в виде разделения православных людей и организации религиозной войны — действие настолько страшное, что даже невозможно себе представить. Плюс те действия, которые сегодня направлены на ущемление наших компаний, захват нашего судна «Норд», задерживание наших моряков — всё это и привело к указу президента», — отметил Водолацкий.

Как пояснил депутат, главные контрмеры должны быть связаны с тем, чтобы «прекратить содействовать пополнению бюджета Украины, который в большей степени направлен на гражданскую войну на юго-востоке страны».

«Плюс защита интересов наших предприятий, которые продолжают работать с украинскими партнёрами и подвергаются рискам заморозки счетов и ареста имущества на территории Украины. Порошенко никогда не отменит санкции, потому что его «советчики» никогда не позволят ни на йоту отступить от антироссийских санкций», — заключил Водолацкий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

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