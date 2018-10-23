Климкин заявил о намерении России «дестабилизировать Украину»

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Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин считает, что Россия сделает всё, чтобы «дестабилизировать Украину».
Климкин заявил о намерении России «дестабилизировать Украину»
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, глава МИД заявил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

«Перед президентскими и парламентскими выборами следующего года Россия будет делать абсолютно всё, чтобы дестабилизировать Украину», — сказал Климкин.

Ранее украинский министр заявил, что Россия якобы предпринимает попытки использовать в своих интересах ситуацию в Закарпатье. 

18 октября в Совете национальной безопасности и обороны Украины отметили, что российская сторона якобы ведёт подготовку к вмешательству в выборы в стране. 

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