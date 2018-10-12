Климкин обвинил Россию в попытках использовать ситуацию в Закарпатье

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Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия пытается использовать для себя ситуацию в Закарпатье, что, по его словам, опасно для Европы.
Климкин обвинил Россию в попытках использовать ситуацию в Закарпатье
  • globallookpress.com

«Что касается России, то, надеюсь, никто не сомневается, что она пыталась и будет пытаться воспользоваться ситуацией на Закарпатье в свою пользу. И это создаёт фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы», — написал он в Facebook.

Министр отметил, что намерен 13 октября посетить в Ужгороде заседание Общества венгерской культуры Закарпатья.

Ранее Климкин заявил, что Россия виновата в создании напряжённости с венграми в Закарпатье.

4 октября МИД Украины объявил персоной нон грата консула Венгрии в Берегове. 

Позднее Венгрия объявила, что высылает консула Украины в Будапеште

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