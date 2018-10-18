В СНБО заявили о планах России «вмешаться в украинские выборы»
«Только за последние годы есть неопровержимые доказательства вмешательства Российской Федерации в выборы в Штатах и многих европейских государствах... Продолжается активная подготовка к применению такого же сценария на Украине», — цитирует УНН Литвиненко.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко также заявил, что у него есть информация о том, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине». По его словам, это планируется сделать с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».