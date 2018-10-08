Порошенко заявил о планах России «вмешаться в украинские выборы»
- Reuters
Об этом президент написал в Twitter.
«Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации и фальсификации и с помощью кибератаки. Рассчитываю на эффективную работу и ЦИК, и спецслужб для противодействия российскому вмешательству и обеспечению свободного волеизъявления украинцев», — говорится в заявлении Порошенко.
Ранее Порошенко заявил, что Россия уже начала вмешиваться в выборы на Украине через соцсети.
Секретарь СНБО Александр Турчинов утверждал, что Россия якобы может попытаться оказать влияние на результаты президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.