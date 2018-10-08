Порошенко заявил о планах России «вмешаться в украинские выборы»

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Украинский президент Пётр Порошенко заявил о наличии у него информации, что Россия «планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине» с помощью «дезинформации, фальсификации и кибератаки».
Порошенко заявил о планах России «вмешаться в украинские выборы»
  • Reuters

Об этом президент написал в Twitter.

«Мы получаем информацию, что Россия планирует вмешиваться в избирательную кампанию на Украине через систему дезинформации и фальсификации и с помощью кибератаки. Рассчитываю на эффективную работу и ЦИК, и спецслужб для противодействия российскому вмешательству и обеспечению свободного волеизъявления украинцев», — говорится в заявлении Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Россия уже начала вмешиваться в выборы на Украине через соцсети.

Секретарь СНБО Александр Турчинов утверждал, что Россия якобы может попытаться оказать влияние на результаты президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году. 

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.

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