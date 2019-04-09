Мнучин: США продолжат применять санкции против России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит вводить новые ограничения в отношении Москвы.

«Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с её ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», — заявил он в ходе слушаний в конгрессе.

9 апреля президент России Владимир Путин заявил, что при администрации американского лидера Дональда Трампа введено огромное количество антироссийских санкций.

«С чем, конечно, мы не соглашаемся, не согласимся никогда, и считаем, что это контрпродуктивно», — отметил Путин.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на улучшение отношений США и России.