Мнучин: США продолжат применять санкции против России

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что политика антироссийских санкций показала свою успешность, поэтому Вашингтон продолжит вводить новые ограничения в отношении Москвы.
Мнучин: США продолжат применять санкции против России
  • Reuters

«Санкции — очень важный инструмент. Я считаю, что мы очень эффективно использовали их против России, мы продолжим использовать их против России в связи с её ненадлежащим поведением, чтобы изменить это поведение», — заявил он в ходе слушаний в конгрессе. 

9 апреля президент России Владимир Путин заявил, что при администрации американского лидера Дональда Трампа введено огромное количество антироссийских санкций.

«С чем, конечно, мы не соглашаемся, не согласимся никогда, и считаем, что это контрпродуктивно», — отметил Путин.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на улучшение отношений США и России.

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