Трамп рассчитывает на улучшение отношений США и России

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трампа в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что рассчитывает на улучшение отношений США и России.
Трамп рассчитывает на улучшение отношений США и России
  • © Reuters

«Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, также как и с Китаем, со всеми остальными», — сказал глава государства.

Трамп отметил, что США «поладят с Россией».

Ранее президент США не исключил, что может провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

В конце февраля Трамп внёс Россию в число «очень полезных» стран в ситуации с КНДР.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Соединённых Штатов в отношении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить