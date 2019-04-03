Трамп рассчитывает на улучшение отношений США и России

Американский лидер Дональд Трампа в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что рассчитывает на улучшение отношений США и России.

«Я надеюсь, что у нас будут хорошие отношения с Россией, также как и с Китаем, со всеми остальными», — сказал глава государства.

Трамп отметил, что США «поладят с Россией».

Ранее президент США не исключил, что может провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

В конце февраля Трамп внёс Россию в число «очень полезных» стран в ситуации с КНДР.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Соединённых Штатов в отношении России.