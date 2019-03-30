Трамп не исключил проведение переговоров с Путиным по Венесуэле
Об этом сообщает Sputnik.
«Мы будем, вероятно, будем говорить в какой-то момент», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера.
Также в Совете Федерации оценили в разговоре с НСН внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Боливарианской Республике.