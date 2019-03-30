Трамп не исключил проведение переговоров с Путиным по Венесуэле

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Американский лидер Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

Об этом сообщает Sputnik.

«Мы будем, вероятно, будем говорить в какой-то момент», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера.

Также в Совете Федерации оценили в разговоре с НСН внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Боливарианской Республике.

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