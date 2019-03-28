В Кремле отреагировали на призыв Трампа к России покинуть Венесуэлу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, заявившего, что «Россия должна уйти из Венесуэлы».
В Кремле отреагировали на призыв Трампа к России покинуть Венесуэлу
  • РИА Новости

«Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — заявил Песков.

Он отметил, что США «присутствуют во многих уголках мира и никто не указывает им, где им быть, а где им не быть».

«Поэтому, конечно, нам хотелось бы рассчитывать на, скажем так, взаимное уважение нашего права выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран», — добавил Песков.

27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу. По его словам, США «открыты для всех вариантов», чтобы российские военные покинули территорию Венесуэлы.

26 марта официальный представитель МИД России Захарова заявила, что «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года».

Она отметила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.

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