В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы
- РИА Новости
По словам дипломата, Соединённые Штаты приняли решение «навести порядок» в Латинской Америке, начав с Венесуэлы.
«Не удивлены также и политически ангажированным заявлением генерального секретариата Организации американских государств, в котором Россию беспричинно обвиняют в «военном вторжении на территорию Венесуэлы» и нарушении венесуэльского суверенитета», — отметила дипломат.
Она также подчеркнула, что Российская Федерация развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией Боливарианской Республики.
«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — заключила Захарова.
Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с «влиянием» России в Венесуэле.
Кроме того, глава МИД республики Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество Каракаса с Москвой.