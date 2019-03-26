В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления высокопоставленных чиновников из США, а также представителей генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ) о «российском вмешательстве» во внутренние дела Венесуэлы.
В МИД ответили на заявления о «вмешательстве» России в дела Венесуэлы
  • РИА Новости

По словам дипломата, Соединённые Штаты приняли решение «навести порядок» в Латинской Америке, начав с Венесуэлы.

«Не удивлены также и политически ангажированным заявлением генерального секретариата Организации американских государств, в котором Россию беспричинно обвиняют в «военном вторжении на территорию Венесуэлы» и нарушении венесуэльского суверенитета», — отметила дипломат.

Она также подчеркнула, что Российская Федерация развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией Боливарианской Республики.

«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — заключила Захарова. 

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с «влиянием» России в Венесуэле.

Кроме того, глава МИД республики Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество Каракаса с Москвой.

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