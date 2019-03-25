Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
  • Reuters

«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении

Помпео заявил, что «поддержка» режима Николаса Мадуро российскими военными рискует «продлить страдания венесуэльского народа».

Как отмечается, Вашингтон призвал Москву «прекратить неконструктивное поведение» и «присоединиться к другим государствам, включая подавляющее большинство стран Западного полушария, которые стремятся к лучшему будущему для народа Венесуэлы».

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс назвал положительной встречу с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым.

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