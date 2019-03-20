Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.

Об этом информирует агентство Associated Press.

«Мы не пришли к единому мнению, однако переговоры были положительными в том смысле, что, как я думаю, обе стороны получили лучшее представление о взглядах друг друга», — отметил он.

Кроме того Абрамс считает «вполне вероятным» проведение нового раунда переговоров по Венесуэле с российской стороной. При этом он не назвал возможную дату новых переговоров.

Ранее Рябков сообщил, что на переговорах с Абрамсом российская сторона заявит о недопустимости вмешательства в ситуацию в Венесуэле.