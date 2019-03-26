В США конгрессмены приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Об этом сообщает РИА Новости.

Конгрессмены единогласно проголосовали за законопроект под названием «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой». Для вступления в силу он теперь должен быть принят сенатом и подписан президентом США.

Отмечается, что законопроект, в случае утверждения, обяжет госсекретаря США отчитаться перед конгрессом о сотрудничестве Москвы и Каракаса по линии безопасности и о «потенциальной угрозе этого сотрудничества для США и стран Западного полушария». Сделать он это должен будет в течение 120 дней.

Вместе с этим глава Госдепа должен будет в течение месяца предоставить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.