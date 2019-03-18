В Совфеде прокомментировали идею США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
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«Санкции давно уже перестали быть инструментом, который как-то влияет на те решения, которые принимаются в Москве или конкретными российскими гражданами», — заявил он.
По его словам, речь идёт о политической акции, демонстрации недовольства российской позицией по Венесуэле.
Как отметил Морозов, это очередной недружественный сигнал.
Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. В частности, речь идёт о запрете въезда в США.
Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал идею США ввести такие санкции.
Американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что российская компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.