В Совфеде прокомментировали идею США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.
В Совфеде прокомментировали идею США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
  • © sf_press / Flickr

«Санкции давно уже перестали быть инструментом, который как-то влияет на те решения, которые принимаются в Москве или конкретными российскими гражданами», — заявил он.

По его словам, речь идёт о политической акции, демонстрации недовольства российской позицией по Венесуэле.

Как отметил Морозов, это очередной недружественный сигнал.

Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. В частности, речь идёт о запрете въезда в США.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал идею США ввести такие санкции.

Американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что российская компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.

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