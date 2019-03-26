МИД Венесуэлы сообщил о попытках США вмешаться в ВТС с Россией
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Какой цинизм, когда такая страна, как США, с более чем 800 военными базами по миру, значительная часть которых — в Латинской Америке, и растущим военным бюджетом более чем в $700 млрд, хочет вмешаться в программы военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой», — написал он.
Vaya cinismo que un país como EEUU, con más de 800 bases militares en el mundo, buena parte de ellas en América Latina, y un presupuesto militar creciente de más de $700 millardos, pretenda interferir en los programas de cooperación técnica - militar entre Rusia y Venezuela.— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 25 марта 2019 г.
Он также добавил, что Венесуэла является свободной и независимой страной и будет продолжать военное сотрудничество со своими союзниками в мире.
Ранее Арреаса призвал американского лидера Дональда Трампа и вице-президента США Майка Пенса уйти в отставку ради будущего всего человечества.
В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.