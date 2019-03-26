МИД Венесуэлы сообщил о попытках США вмешаться в ВТС с Россией

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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество латиноамериканской страны с Россией.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Какой цинизм, когда такая страна, как США, с более чем 800 военными базами по миру, значительная часть которых — в Латинской Америке, и растущим военным бюджетом более чем в $700 млрд, хочет вмешаться в программы военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой», — написал он.

Он также добавил, что Венесуэла является свободной и независимой страной и будет продолжать военное сотрудничество со своими союзниками в мире.

Ранее Арреаса призвал американского лидера Дональда Трампа и вице-президента США Майка Пенса уйти в отставку ради будущего всего человечества.

В январе директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что Соединённые Штаты давно вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики.

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