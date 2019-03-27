Трамп заявил, что «Россия должна уйти из Венесуэлы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу. Вице-президент Майк Пенс назвал переброску военнослужащих из России «нежелательной провокацией».

«Россия должна уйти», — приводит Reuters слова Трампа.

По его словам, США «открыты для всех вариантов», чтобы российские военные покинули территорию Венесуэлы.

В свою очередь, вице-президент Майк Пенс назвал отправку российских военнослужащих в латиноамериканскую страну «нежелательной провокацией».

«Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро», — сказал Пенс и призвал Москву поддержать лидера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года».