МИД России: военные специалисты будут в Венесуэле сколько потребуется

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Венесуэлы.
МИД России: военные специалисты будут в Венесуэле сколько потребуется
  • РИА Новости

«Как долго? Столько, сколько им понадобится. Столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы. Это всё делается на основе двусторонних договорённостей», — сказала Захарова, отвечая на вопрос о сроках пребывания российских военных специалистов в Венесуэле.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу. По его словам, США «открыты для всех вариантов», чтобы российские военные покинули территорию Венесуэлы.

26 марта Захарова заявила, что «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года».

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