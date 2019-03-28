Ушаков объяснил присутствие российских военных специалистов в Венесуэле

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что присутствие российских военных специалистов в Венесуэле осуществляется в рамках отношений с законным правительством этой страны.
Ушаков объяснил присутствие российских военных специалистов в Венесуэле
  • Reuters

«Это всё в рамках нормальных отношений с законным правительством делается», — приводит Интерфакс слова Ушакова.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу. Вице-президент Майк Пенс назвал переброску военнослужащих из России «нежелательной провокацией».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года».

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