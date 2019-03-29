В США предупредили о возможных санкциях против России из-за Венесуэлы

США призывают Россию помнить о возможности введения в её отношении санкций из-за ситуации в Венесуэле, Вашингтон призывает не исходить из того, что у Москвы есть в этой стране полная свобода действий.

Об этом в ходе брифинга заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передаёт ТАСС.

«Я бы просто сказал, что у нас имеются варианты действий. Для россиян было бы ошибкой думать, что они обладают здесь полной свободой действий. Они ей не обладают… Есть вещи, которые мы можем сделать в плане экономики, в плане санкций», — сказал он.

Ранее в Белом доме предостерегли страны, которые находятся за пределами Западного полушария, от «развёртывания военных сил в Венесуэле».

Как заявлял президент США Дональд Трамп, российские военные должны покинуть Венесуэлу.

В Кремле, комментируя слова Трампа, отметили, что не считают, что двусторонние отношения Москвы «должны беспокоить третьи страны».

Как подчёркивали в МИД России, нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением о ВТС.