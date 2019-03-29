Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных

США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».

Об этом говорится в заявлении помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона, опубликованном на сайте Белого дома.

«Мы решительно предостерегаем государства, находящиеся за пределами Западного полушария, от развёртывания военных сил в Венесуэле или в других частях полушария с целью развёртывания или расширения военных операций. Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе», — сообщается в тексте документа.

Также Болтон заявил, что Вашингтон «осуждает продолжающееся использование Николасом Мадуро иностранных военнослужащих в попытке остаться у власти, включая ввод российских военнослужащих и техники в Венесуэлу».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

Позднее в Кремле, комментируя слова Трампа, отметили, что не считают, что двусторонние отношения Москвы «должны беспокоить третьи страны».

Как подчёркивали российские дипломаты, нахождение специалистов из России в Венесуэле регулируется соглашением между государствами о ВТС.