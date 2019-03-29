В Госдуме оценили требование Бразилии отозвать экспертов из Венесуэлы

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу о том, что российские военные специалисты должны быть отозваны из Венесуэлы.

«Новый президент Бразилии проводит явно проамериканскую политику. Вся его риторика и все заявления будут направлены на поддержку всего того, что говорит Белый дом, поэтому ожидать чего-то другого сложно», — сказал он.

По словам депутата, там, где американцы теряют свои позиции, они стараются сменить власть и сделать всё что угодно, лишь бы это было в интересах США, «совершенно не заботясь о национальных интересах народа этой страны».

«То, что происходит в Бразилии, — это подыгрывание Америке, которое потом ещё аукнется Бразилии», — заключил Чепа.

Ранее министр иностранных дел Бразилии потребовал отозвать российских военных специалистов из Венесуэлы, так как их присутствие «углубляет социально-экономический кризис в стране».