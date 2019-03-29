Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы
По его словам, поддержка Россией действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к углублению социально-экономического кризиса в стране.
Он отметил, что привлечение военных специалистов из России свидетельствует о «слабости» Мадуро.
Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы российские военные специалисты «ушли» из Венесуэлы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные эксперты из России будут находиться в Венесуэле, пока это будет необходимо двум странам.