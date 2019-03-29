Бразилия потребовала от России отозвать военных экспертов из Венесуэлы

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что российские военные специалисты должны быть отозваны из Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, поддержка Россией действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к углублению социально-экономического кризиса в стране.

Он отметил, что привлечение военных специалистов из России свидетельствует о «слабости» Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы российские военные специалисты «ушли» из Венесуэлы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные эксперты из России будут находиться в Венесуэле, пока это будет необходимо двум странам.