Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»

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Анастасия Румянцева
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.
Эксперт оценил требование Трампа к России «уйти из Венесуэлы»
  • Reuters

По словам Трампа, США «открыты для всех вариантов», чтобы российские военные покинули территорию Венесуэлы.

«Трамп — мастер открытых предложений. Его заявления по целому ряду направлений можно трактовать одним образом или противоположным. Открытость для любых вариантов: как это трактовать? Можно трактовать широко, а можно, что как один из способов — это подождать. Я бы не стал трактовать каким-то одним способом то, что говорит Трамп в отношении России, учитывая, что, в принципе, его заявления по России носят хаотичный характер», — пояснил Бышок.

По мнению эксперта, заявление Трампа ориентировано исключительно на старую латиноамериканскую эмиграцию — кубинскую и венесуэльскую.

«В данном случае такая жёсткая позиция по отношению к Кубе или к Венесуэле — это игра на внутренний политический аспект. Надо понимать, что в США выборы не заканчиваются никогда», — заключил Бышок. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российские военнослужащие должны покинуть Венесуэлу.

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