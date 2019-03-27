«Латинская Америка превращается в задний двор США»: как Белый дом призывает Россию покинуть Венесуэлу

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Сергей Гусаров, Анастасия Румянцева
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы. По его словам, для реализации этого плана рассматриваются «все варианты». Вице-президент США Майк Пенс добавил, что Вашингтон считает отправку российских военных в Боливарианскую Республику «нежелательной провокацией». При этом российская сторона отмечала, что развивает взаимодействие с Каракасом в строгом соответствии с конституцией Боливарианской Республики. В ответ на заявление Трампа в Совфеде напомнили, что США, в свою очередь, присутствуют в ряде стран, где им «делать точно нечего». Как отметили эксперты, концепция доминирования Вашингтона в регионе — следствие предвыборных обещаний американского лидера.
«Латинская Америка превращается в задний двор США»: как Белый дом призывает Россию покинуть Венесуэлу
  • Дональд Трамп с женой Хуана Гуаидо Фабианой Розалес
  • Reuters
  • © Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с супругой самопровозглашённого президента Венесуэлы Хуана Гуаидо Фабианой Розалес и вице-президентом США Майком Пенсом заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу.

«Россия должна уйти», — сказал Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме. Его слова приводит агентство Reuters. Президент уточнил, что для реализации этого сценария рассматриваются «все варианты».

В свою очередь, Пенс назвал отправку российских военнослужащих в латиноамериканскую страну «нежелательной провокацией».

«Мы призываем Россию сегодня прекратить всякую поддержку режима Мадуро», — сказал Пенс и призвал Москву поддержать лидера Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо.

Ранее ряд американских высокопоставленных чиновников и представители генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ) заявили о «российском вмешательстве» во внутренние дела Венесуэлы. Почти одновременно с этим палата представителей конгресса Соединённых Штатов приняла законопроект о борьбе с российским «влиянием» в Боливарианской Республике.

По информации РИА Новости, 24 марта в Каракас прибыли два российских самолёта с группой российских военнослужащих. Собеседник агентства уточнил, что цель визита — двусторонние консультации.

Как сообщил венесуэльский телеканал NTN, на двух самолётах прибыли 99 военных из России, а также 35 тонн груза.

В свою очередь, российская сторона подчеркнула, что развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с конституцией Боливарианской Республики.

«Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Вашингтон пытается вмешаться в военно-техническое сотрудничество южноамериканской страны с Россией.

«Какой цинизм, когда такая страна, как США, с более чем 800 военными базами по миру (значительная часть которых находится в Латинской Америке) и растущим военным бюджетом более чем в $700 млрд хочет вмешаться в программы военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой», — написал Арреаса на своей странице в Twitter.

Слова Трампа об «уходе» России из Венесуэлы — симптом раздражения Белого дома тем обстоятельством, что переворот или внешнее вторжение в Боливарианскую Республику организовать с наскока не удалось. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

«Виновна в этом якобы Россия. Конечно же, всё это традиционно обряжено в риторику про стремление народа Венесуэлы к демократии», — написал Косачёв в Facebook.

«Логичный ответ на призыв Вашингтона к России «убраться» откуда-либо — предложить показать хороший пример, как это делается. Список стран вне Западного полушария, где Америке точно делать нечего, займёт слишком много места», — предположил сенатор.

Внутриполитический аспект

Напомним, что 23 января в Венесуэле начался политический кризис. Спикер Национальной ассамблеи и оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Ряд западных государств, в первую очередь США, признали Гуаидо легитимным лидером, в то время как Верховный суд Венесуэлы назвал действия оппозиционера незаконными.

Легитимные власти страны охарактеризовали произошедшее как попытку государственного переворота, осуществляемую при поддержке Вашингтона. Каракас принял решение разорвать дипломатические отношения с Колумбией и Соединёнными Штатами.

  • Хуан Гуаидо
  • Reuters
  • © Ivan Alvarado

Позднее оппозиция Венесуэлы попыталась доставить в страну гуманитарную помощь, в подготовке которой участвовали США. Власти в Каракасе отказались принять этот груз, что привело к конфликту между сторонниками самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо и вооружёнными силами страны на границах с Колумбией и Бразилией. Тогда пострадали около 300 человек.

Впоследствии оппозиционный лидер Гуаидо призвал народ Венесуэлы готовиться к операции по захвату власти в стране и заявил, что для её проведения создаются «комитеты помощи свободе».

«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление (на власть) для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все — у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — привел ТАСС слова Гуаидо.

Отметим, что на фоне политического кризиса в Венесуэле было несколько крупных отключений электроэнергии, причём перебои с электричеством продолжаются до сих пор. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, по данным за утро 27 марта, были полностью обесточены 21 из 23 штатов Боливарианской Республики.

Российских военных в Венесуэле совсем немного, отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Это буквально капля в море. Даже не повод для беспокойства. Видимо, российское присутствие в какой-либо форме уже на психологическим уровне довлеет не только над Трампом, но и над всей американской элитой», — сказал эксперт в беседе с RT.

Он предположил, что российское присутствие в Сирии могло заставить американцев отказаться от идеи смены режима в стране.

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«Трамп не может приказывать России, куда идти, где останавливаться и на сколько», — заключил эксперт.

Говоря о заявлениях по Венесуэле, стоит помнить о Доктрине Монро, отметил в разговоре с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Никто не отменял Доктрину Монро относительно того, что США должны доминировать на обеих частях американского континента», — пояснил точку зрения Вашингтона эксперт.

Он также связывает жёсткую риторику Белого дома по Венесуэле с внутриполитической повесткой Вашингтона.

«Это игра на внутренний политический аспект, надо понимать, что в США выборы не заканчиваются никогда», — заключил Бышок.

Трамп продолжает политику, намеченную в его предвыборной кампании, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Сделать Америку снова великой, и, когда он делает Америку снова великой, Латинская Америка превращается в задний двор США», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, эта концепция подразумевает, что России в Латинской Америке быть не должно, ей следует признать доминирование США в регионе.

«Чтобы это согласовать и чтобы это выглядело более прилично, Трамп готов к переговорам: вы сдавайтесь, а как вы будете сдаваться — мы с вами обсудим. В этом и есть его заявление», — заключил эксперт.

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