Мадуро рассказал о межправительственной встрече России и Венесуэлы в апреле
Об этом он рассказал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
«В апреле пройдёт рабочая сессия высокого уровня по межправительственному сотрудничеству России и Венесуэлы. Мы подпишем более 20 документов о сотрудничестве в сфере экономики, торговли, энергетики, образования», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим он добавил, что Венесуэла «в скором времени» ожидает поставку очередной партии гумпомощи и медикаментов из России.
Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество латиноамериканской страны с Россией.