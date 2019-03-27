Мадуро рассказал о межправительственной встрече России и Венесуэлы в апреле

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что в апреле состоится межправительственная встреча России и Венесуэлы.

Об этом он рассказал в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«В апреле пройдёт рабочая сессия высокого уровня по межправительственному сотрудничеству России и Венесуэлы. Мы подпишем более 20 документов о сотрудничестве в сфере экономики, торговли, энергетики, образования», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что Венесуэла «в скором времени» ожидает поставку очередной партии гумпомощи и медикаментов из России.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о попытках американских властей вмешаться в военно-техническое сотрудничество латиноамериканской страны с Россией.