«Политическая конкуренция»: как США пытаются препятствовать военному сотрудничеству России и Венесуэлы

МИД РФ категорически отверг обвинения Вашингтона в адрес России о вмешательстве в дела Венесуэлы. Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о борьбе с «влиянием» Москвы в Боливарианской Республике. Согласно документу, американский госсекретарь должен будет в течение месяца представить «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством». По мнению экспертов, эта законодательная инициатива направлена прежде всего на разрыв военно-технических связей Каракаса и Москвы. Как отмечают аналитики, Вашингтон прикладывает все усилия, чтобы вытеснить Россию из Венесуэлы, однако у Соединённых Штатов нет эффективных рычагов давления.

Министерство иностранных дел России категорически отвергло обвинения Вашингтона в адрес РФ о вмешательстве в венесуэльский кризис.

«Российская Федерация развивает взаимодействие с Венесуэлой в строгом соответствии с Конституцией этой страны и при полном уважении её законодательных норм. Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Венесуэлы о военно-техническом сотрудничестве, подписанным в мае 2001 года и своевременно прошедшим необходимые ратификационные процедуры в обоих государствах», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявления высокопоставленных чиновников из США, а также представителей генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ) о «российском вмешательстве» во внутренние дела Венесуэлы.

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Соответствующее заявление было сделано после того, как палата представителей конгресса Соединённых Штатов приняла законопроект о борьбе с российским «влиянием» в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Закон о предотвращении российско-венесуэльской угрозы» получил единогласную поддержку среди конгрессменов. Теперь его должны одобрить в сенате, после чего он пойдёт на подпись американскому президенту.

Согласно законопроекту, госсекретарь США должен будет сообщить конгрессу о взаимодействии России и Венесуэлы в сфере безопасности, а также о «потенциальной угрозе этого сотрудничества для США и стран Западного полушария». Кроме того, главе Госдепартамента предстоит за месяц разработать «стратегию по борьбе с российско-венесуэльским сотрудничеством».

Документ также предполагает запрет на въезд в США представителям России, поддерживающим силы безопасности Венесуэлы.

Здание конгресса США

Reuters

© Zach Gibson

Спустя несколько часов после сообщения о том, что документ принят палатой представителей конгресса, министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Вашингтон пытается вмешаться в военно-техническое сотрудничество южноамериканской страны с Россией.

«Какой цинизм, когда такая страна, как США, с более чем 800 военными базами по миру (значительная часть которых в Латинской Америке) и растущим военным бюджетом более чем в $700 млрд хочет вмешаться в программы военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой», — написал Арреаса на своей странице в Twitter.

Глава венесуэльского МИД также добавил, что Боливарианская Республика —свободная и независимая страна и что Каракас продолжит сотрудничество с союзниками в военной сфере.

«Давление будет нарастать»

О намерениях принять антироссийский законопроект стало известно ещё месяц назад. 28 февраля в конгресс США внесли проект закона о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле. В документе предлагалось ввести санкции против россиян и граждан других государств, которые поддерживают действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Инициаторы законодательной инициативы ссылаются на российско-венесуэльские учения в декабре 2018 года, в которых были задействованы два бомбардировщика России Ту-160. Также документ содержит информацию о предоставлении кредитов Москвой нефтегазовой госкомпании Венесуэлы PDVSA.

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За день до того, как конгрессом был принят «Закон о предотвращении российско-венесуэльской угрозы», госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе телефонных переговоров с Сергеем Лавровым обвинил Россию в том, что она якобы усиливает напряжённость в Венесуэле «постоянным вмешательством российских военных», чтобы поддержать режим Мадуро.

Как отметило 26 марта издание Le Figaro, подобное заявление Помпео могло быть спровоцировано прибытием 24 марта в Каракас двух российских самолётов: Ан-124 и Ил-62.

По мнению заместителя директора Института Латинской Америки РАН Николая Калашникова, принятие законопроекта конгрессом США о борьбе с «влиянием» России в Венесуэле, а также заявление Помпео говорят о том, что Вашингтон активизировал попытки нейтрализовать Россию как страну, которая мешает ему демонтировать режим Мадуро.

«Последние несколько месяцев политика США направлена на то, чтобы нарушить сотрудничество между Каракасом и Москвой. А также помешать России оказывать Венесуэле помощь», — отметил Калашников в беседе с RT.

По его мнению, Вашингтон пытается любыми способами вытеснить Россию из Латинской Америки.

«США продолжают политику, которую они проводили во времена существования Советского Союза. Вашингтон видит политического конкурента в России, поэтому все действия направлены на устранение соперника», — сказал эксперт.

Все шаги России в Западном полушарии воспринимаются Вашингтоном как угроза Соединённым Штатам, отметил в разговоре с RT политолог Владимир Брутер. Однако Белый дом не сможет «выдавить» российскую сторону из Венесуэлы.

«Нейтрализовать Россию США прямо не удастся, несмотря на то, что давление на Москву и Каракас со стороны Вашингтона будет нарастать», — констатировал Брутер.

«Гарантия выживания»

В середине марта глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил с заявлением, что Каракас хоть и не намерен запрашивать поставки российских вооружений, однако хочет продолжить сотрудничество с Москвой в военной сфере.

«У нас очень хорошее военное сотрудничество с Россией, и мы продолжим в том же духе. Основная часть нашего военного оборудования из России, но в настоящий момент у нас нет определённой потребности», — приводит РИА Новости слова министра.

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Напомним, что Москва и Каракас развивают военное сотрудничество в сфере оружейного производства, вертолётостроения. Также Россия поставляет в Венесуэлу тяжёлую технику и ПВО.

Ещё в феврале генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить в 2019 году. Об этом сообщал «Интерфакс».

В августе 2018 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил о возможном вводе в эксплуатацию вертолётного сервисного центра и центра для подготовки пилотов в Венесуэле.

Как заявил в декабре 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук, Венесуэла находится на первом месте среди других латиноамериканских стран по использованию российского вооружения и военной техники.

Солдаты армии Венесуэлы

Reuters

© Adriana Loureiro

К середине 2013 года сумма контрактов в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом оценивалась в $11 млрд.

Венесуэльская сторона приобрела у России системы противовоздушной обороны средней и большой дальности. В Боливарианскую Республику Россия поставила 100 тыс. автоматов «Калашникова» модификации АК-103. Кроме того, Венесуэла приобрела истребители Су-30МК2, вертолёты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

По мнению Николая Калашникова, если законопроект о борьбе с «влиянием» России в Венесуэле вступит в силу, не исключено, что Вашингтон объявит новые санкции, но уже против российских оборонных компаний в Венесуэле. Однако эксперт подчёркивает, что Соединённым Штатам всё же будет трудно противостоять военно-техническому сотрудничеству Москвы и Каракаса.

«Если бы Венесуэла зависела от США в поставках техники или запчастей, тогда Вашингтон мог бы шантажировать этим республику, требуя прекратить военное сотрудничество с Россией. Однако в настоящее время венесуэльская армия перевооружена благодаря именно российской технике», — отметил Калашников.

Вашингтон может продолжить свою санкционную политику в отношении российского ВПК, однако это никак не повлияет на военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса, считают аналитики.

Как отметил Брутер, для Каракаса «военно-техническое сотрудничество с Россией — гарантия выживания».

«Без военно-технического сотрудничества с Россией венесуэльский режим будет безоружен перед лицом врагов. Соседние страны знают, что Венесуэла обладает российским оружием, поэтому осторожно относятся к военному вмешательству», — отметил эксперт.

«Возложить ответственность»

В ответ на обвинения со стороны США о вмешательстве России в дела Венесуэлы, в том числе посредством поставок вооружений, Москва не раз подчёркивала, что выступает только за мирное урегулирование ситуации в республике.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в своём Twitter, что Вашингтон якобы направляет продовольствие народу Венесуэлы, а также в очередной раз обвинил Москву.

«Вместо того чтобы посылать ядерные бомбардировщики и специальные силы, чтобы оказать помощь коррумпированному диктатору, Россия должна работать с международным сообществом, чтобы поддержать народ Венесуэлы», — отметил Болтон.

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Позже он добавил, что Соединённые Штаты «не потерпят вмешательства враждебных держав» в общие цели Западного полушария.

В российском МИД отреагировали на эти заявления.

«Хотела бы напомнить Джону Болтону: если одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы санкциями, а вторая страна Восточного полушария и целый ряд международных банковских структур разблокируют миллиарды долларов венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе медикаменты и продовольствие без помощи «доброго Вашингтона», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Принятие законопроекта о борьбе с «российским влиянием» в Венесуэле противоречит самой сути международного права, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом — один из ключевых императивных принципов международного права. Между тем принятие такого рода актов давления под предлогом борьбы с эфемерными угрозами противоречит сути международного права как такового», — приводит слова Клишаса РИА Новости.

США отстаивают свои национальные интересы за счёт других стран и им в ущерб, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT.

«Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — отметил депутат.

По мнению Николая Калашникова, обвинения США в адрес России во вмешательстве в венесуэльский вопрос, в том числе за счёт поставок оружия и военной техники, являютсяабсолютно необоснованными.

«Россия поставляет оружие на основании соглашений, которые уже давно существуют между странами, а вот США действительно вмешиваются в дела Венесуэлы, так как подобных договоров не имеют», — отметил Калашников.

Подобное мнение разделяет и Владимир Брутер. Он считает, что Вашингтон стремится ещё больше дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике и «возложить на Москву ответственность» за всё происходящее.

«Обвинения Соединённых Штатов в адрес России о вмешательстве — фейк. Что тогда делают США в Венесуэле? Россия, в отличие от Вашингтона, не вмешивается в венесуэльский конфликт и не вкладывает деньги в то, чтобы изменить режим Мадуро», — заключил эксперт.