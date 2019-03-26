Захарова отреагировала на слова Болтона о «враждебных державах»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что Вашингтон не потерпит «вмешательства враждебных держав» в достижение общих целей странами Западного полушария.
Захарова отреагировала на слова Болтона о «враждебных державах»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Болтон в своём Twitter написал, что США посылают продовольствие и медикаменты, чтобы помочь венесуэльскому народу.

«Вместо того, чтобы посылать ядерные бомбардировщики и специальные силы, чтобы оказать помощь коррумпированному диктатору, Россия должна работать вместе с международным сообществом, чтобы поддержать народ Венесуэлы», — сказал он.

Позднее он отметил, что США «не потерпят вмешательства враждебных иностранных военных держав в общие цели Западного полушария» — демократию, безопасность и верховенство закона. При этом он не уточнил, о каких странах идёт речь.

«Хотела бы напомнить Джону Болтону: если одна крупная страна Западного полушария прекратит травить народ Венесуэлы санкциями, а вторая страна Восточного полушария и целый ряд международных банковских структур разблокируют миллиарды долларов венесуэльских денег на своих счетах, то венесуэльцы и сами смогут купить себе медикаменты и продовольствие без помощи «доброго Вашингтона», — написала Захарова в Facebook.

По её словам, провизия с характерной пометкой «от дяди Сэма» вызывает в регионе историческое несварение.

«Это же надо: сначала «коллективные строители демократии и защитники верховенства права» свистнули у Каракаса $30 млрд, обложили санкциям, а теперь с барского плеча витаминки подкидывают!» — добавила она.

21 марта Болтон пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его сторонникам «финансовым удушением».

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