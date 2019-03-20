«Бьют по уязвимым местам»: Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу

Глава Белого дома Дональд Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу. Накануне представители лидера оппозиции Боливарианской Республики Хуана Гуаидо захватили дипломатические здания страны в США. В Каракасе подчеркнули, что сторонники Гуаидо «действуют как агенты Соединённых Штатов». Эксперты убеждены, что Вашингтон «дирижирует» оппозицией: в частности, захват миссий инициирован для того, чтобы создать канал для оперативного управления действиями Гуаидо. По мнению политологов, американская сторона продолжит попытки дестабилизировать ситуацию в Венесуэле. Аналитики указывают, что на хозяйственных объектах страны возможны новые диверсии.

Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу. Об этом он сообщил журналистам по итогам переговоров с лидером Бразилии Жаиром Болсонару.

«Все возможности открыты», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне в кабмине Венесуэлы заявили, что оппозиционеры осуществили захват диппредставительств страны в США. Об этом говорится в сообщении правительства Боливарианской Республики, опубликованном 19 марта.

«Дипломатические представительства в США были захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается также, что кабинет министров Венесуэлы потребовал от Вашингтона выполнения международных правовых обязательств и принятия мер по освобождению зданий.

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«Правительство Боливарианской Республики осуждает насильственную и незаконную оккупацию некоторых её дипломатических представительств в Соединённых Штатах в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Власти США должны немедленно исправить эту незаконную ситуацию», — приводит «Интерфакс» слова главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, размещённые на его странице в Twitter.

Отмечается также, что в противном случае Венесуэла оставляет за собой право осуществлять «законные и взаимные действия на венесуэльской территории».

В заявлении подчёркивается, что диппредставительствами Венесуэлы в США могут пользоваться лишь официальные дипломатические должностные лица.

Ранее Карлос Веккьо, представитель Хуана Гуаидо, который провозгласил себя главой государства, заявил, что оппозиции удалось получить контроль над двумя зданиями, которые принадлежат венесуэльскому Министерству обороны в Вашингтоне, и консульским зданием в Нью-Йорке. По его словам, оппозиционеры также рассчитывают захватить посольство Венесуэлы в Вашингтоне «в ближайшие дни».

«Создаётся дипломатический канал»

Сейчас вокруг Венесуэлы создаётся новый виток напряжённости — уже не только внутри страны, но и за её пределами, отметил в беседе с RT декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

«США дали оппозиции полную свободу действий, их представители могут делать всё что угодно: нарушать международные нормы, брать штурмом дипломатические представительства Венесуэлы. США объявили гибридную войну в отношении Боливарианской Республики и оказывают на неё психологическое и политическое давление», — отметил Чичин.

Говоря о мотивах, которыми руководствовался Вашингтон, принимая решение о захвате дипломатических зданий оппозицией, Чичин подчеркнул, что США намерены создать дипканал, с помощью которого они будут более эффективно управлять действиями Хуана Гуаидо.

Представитель самопровозглашённого «лидера» Венесуэлы Хуана Гуаидо в США Карлос Веккьо с портретом Мадуро и здание консульского представительства Венесуэлы в Нью-Йорке

© Gershon Peaks/Reuters; Wikimedia

«В дипзданиях посадят оппозиционеров, которые будут взаимодействовать с Гуаидо. Создаётся дипломатический канал, благодаря которому США будет легче дирижировать действиями самопровозглашённого лидера», — констатировал эксперт.

Политолог Владимир Брутер считает, что США будут вынуждать венесуэльское руководство реагировать на провокацию с захватом оппозицией диппредставительств республики в Соединённых Штатах и обвинять Мадуро в ухудшении ситуации в Венесуэле.

«США в мыслях не допускают, что будут соблюдаться приоритеты официального руководства Венесуэлы. Вашингтон продолжает провокативную политику, которую они проводили и будут проводить. США пытаются повысить градус напряжённости в Венесуэле и психологически надломить Мадуро, который должен видеть и чувствовать вокруг себя сжимающееся кольцо», — сказал эксперт в разговоре с RT.

«Оппозиция слаба и несамостоятельна»

Захват диппредставительств Боливарианской Республики в США венесуэльской оппозицией, блэкаут и анонсированное «турне» Хуана Гуаидо по стране с целью привлечь на свою сторону больше сторонников свидетельствуют об активизации протестного движения в Венесуэле, считают эксперты. Однако, по мнению аналитиков, все эти попытки расшатать ситуацию в республике несостоятельны, несмотря на поддержку Вашингтона, а часто и на прямые инструкции со стороны Соединённых Штатов.

Напомним, несколько дней назад Гуаидо заявил о своём желании путешествовать по Венесуэле, чтобы получить поддержку регионов для «свержения» действующего президента республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в материале испанской газеты El Mundo, опубликованном 16 марта.

Гуаидо в Каракасе, 18 марта 2019 года

Reuters

© Ivan Alvarado

Гуаидо также заявил о начале нового этапа борьбы, который должен завершиться масштабной протестной акцией в Каракасе. Глава оппозиции выступил с призывом к соратникам попросить своих знакомых военных и чиновников отвернуться от действующего президента.

По мнению Александра Чичина, этим «турне» по республике Гуаидо пытается спровоцировать и так уже напряжённую ситуацию внутри Венесуэлы.

«Гуаидо решил проехаться по всем уголкам Венесуэлы, чтобы привлечь население на свою сторону — пока ему это не удалось и не удастся, так как население Венесуэлы сделало свой выбор в пользу Мадуро», — сказал эксперт.

Напомним, что Гуаидо воспользовался ситуацией и с энергетическим коллапсом в Венесуэле, начавшимся 7 марта, когда почти вся территория страны осталась без электричества из-за сбоя в работе крупнейшей в республике ГЭС. Тогда власти заявили о возможном саботаже на гидроэлектростанции, а самопровозглашённый лидер обвинил в случившемся Мадуро и призвал народ к новым акциям протеста.

По запросу Гуаидо Национальная ассамблея Венесуэлы ввела в стране 12 марта режим чрезвычайного положения. Однако уже вечером того же дня правительство страны сообщило о практически полном возобновлении подачи электричества, а прокуратура Боливарианской Республики завела дело в отношении Гуаидо, которого подозревают в возможном соучастии в саботаже работы ГЭС.

Александр Чичин считает, что Гуаидо предпринимает несостоятельные попытки перетянуть на свою сторону народ Венесуэлы, что уже показал его неудавшийся план использовать блэкаут в своих целях.

«В стране как никто не выполнял решений Гуаидо, так и не собирается их исполнять. У него нет рычагов власти», — констатировал эксперт.

Участники акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

РИА Новости

© Эва Мари Ускатеги

По мнению Владимира Брутера, за всеми провокациями, которые устраивает Гуаидо, включая захват дипправительств, блэкаут и «турне» по республике, стоят Соединённые Штаты, которые целиком и полностью контролируют его шаги.

«Оппозиция слаба и несамостоятельна, она действует исходя из распоряжений США. Собственного потенциала у Гуаидо нет, он полностью зависим от той линии поведения, которую нарисовали в Вашингтоне», — сказал Брутер.

«Бить по всем уязвимым местам»

По мнению аналитиков, США также стремятся «задушить» Венесуэлу, договариваясь с её соседями о поддержке и сотрудничестве в решении венесуэльского вопроса. Кроме того, эксперты не исключают и большую вероятность новых провокаций США, подобных блэкауту.

Во вторник, 19 марта, президент Бразилии Жаир Болсонару выступил за то, чтобы США участвовали в урегулировании венесуэльского кризиса. Заявление бразильского лидера в Торговой палате США транслировалось телеканалом Globo.

«Народ Венесуэлы должен получить свободу. Мы верим, что с помощью США эта цель может быть достигнута, и, естественно, надеемся на эту поддержку», — цитирует Болсонару ТАСС.

19 марта президент Бразилии прибыл в США с официальным визитом. Как уточняет El Pais, в ходе встречи Болсонару дал ясно понять Трампу, что Бразилия не намерена предоставлять солдат для участия в возможной интервенции в Боливарианскую Республику, подчеркнув, что страна «имеет некоторые ограничения» в этом отношении.

По мнению Александра Чичина, захват диппредставительств Боливарианской Республики в США венесуэльскими оппозиционерами и появление тех договорённостей, к которым пришли Соединённые Штаты и Бразилия, — взаимосвязанные события.

«Речь идёт о давлении на Венесуэлу и желании ограничить участие России в венесуэльском конфликте. Боливарианская Республика оказывается в клещах между проамериканскими государствами, что неизменно приведёт к ещё большему дисбалансу в венесуэльской экономике», — отметил Чичин.

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что Каракас допускает возможность атак со стороны Соединённых Штатов на объекты гражданской инфраструктуры страны, назвав происходящее в республике «неслучайным».

Напомним, в кабмине Венесуэлы энергетический коллапс в стране, начавшийся почти две недели назад, назвали «самой жестокой агрессией» против Боливарианской Республики за последние два века.

Мадуро, в свою очередь, возложил ответственность за инцидент на Соединённые Штаты, назвав сбой работы ГЭС терактом. Также, по мнению венесуэльского президента, атака осуществлялась из Хьюстона и Чикаго, а стоял за ней советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

По мнению аналитиков, наряду с захватом оппозицией страны диппредставительств Венесуэлы в США со стороны Вашингтона могут быть предприняты новые атаки, чтобы оказать на республику ещё большее давление.

Каракас без электричества, 9 марта 2019 года

Reuters

© Carlos Jasso

По мнению Александра Чичина, Вашингтон может проводить различного рода провокации с главными хозяйственными объектами Венесуэлы.

«США стараются бить по всем уязвимым местам Венесуэлы. Вашингтон может постараться нарушить работу нефтяных вышек и водохранилищ, а также уничтожить материально-производственные запасы страны», — отметил эксперт.

Владимир Брутер считает, что блэкауты и другие провокации не происходят без причины, велика вероятность того, что в их организации принимали участие Соединённые Штаты.

«Все знают, кому это выгодно, и понимают, что это не простые совпадения. Кроме того, США могут отключить нефтепровод, нефтетерминалы и прочие объекты. В нынешних условиях интернет-канал позволяет рассчитать и осуществить диверсию дистанционно», — заключил Брутер.