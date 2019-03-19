Власти Венесуэлы заявили о захвате оппозицией дипзданий в США
«Дипломатические представительства в США были захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах», — цитирует заявление РИА Новости.
Также венесуэльское правительство потребовало от США выполнять правовые обязательства и принять меры для прекращения захвата зданий.
Ранее глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что венесуэльские власти допускают возможность атак США на гражданские объекты.