Власти Венесуэлы заявили о захвате оппозицией дипзданий в США

Правительство Венесуэлы заявило, что члены венесуэльской оппозиции захватили дипломатические представительства страны в США. Об этом указано в сообщении правительства.

«Дипломатические представительства в США были захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах», — цитирует заявление РИА Новости.

Также венесуэльское правительство потребовало от США выполнять правовые обязательства и принять меры для прекращения захвата зданий.

Ранее глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что венесуэльские власти допускают возможность атак США на гражданские объекты.