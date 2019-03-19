В Венесуэле допустили возможность атак США на гражданские объекты

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что Каракас не исключает возможности атак Соединённых Штатов на объекты гражданской инфраструктуры страны. Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, «происходящее в Венесуэле не случайно».

Кабельо заявил, что США предпринимали попытки совершить нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе 2018 года и «ряд других выборочных атак» с целью нанести ущерб стране.

«США не интересуют жертвы, они могут неприкрыто попытаться совершить теракты в метро, школах или больницах», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что надеется на поддержку США в решении венесуэльского вопроса.