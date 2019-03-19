В Венесуэле допустили возможность атак США на гражданские объекты

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Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что Каракас не исключает возможности атак Соединённых Штатов на объекты гражданской инфраструктуры страны. Об этом он сказал на пресс-конференции.

По его словам, «происходящее в Венесуэле не случайно».

Кабельо заявил, что США предпринимали попытки совершить нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе 2018 года и «ряд других выборочных атак» с целью нанести ущерб стране.

«США не интересуют жертвы, они могут неприкрыто попытаться совершить теракты в метро, школах или больницах», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что надеется на поддержку США в решении венесуэльского вопроса.

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