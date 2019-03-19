В Венесуэле допустили возможность атак США на гражданские объекты
По его словам, «происходящее в Венесуэле не случайно».
Кабельо заявил, что США предпринимали попытки совершить нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе 2018 года и «ряд других выборочных атак» с целью нанести ущерб стране.
«США не интересуют жертвы, они могут неприкрыто попытаться совершить теракты в метро, школах или больницах», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что надеется на поддержку США в решении венесуэльского вопроса.