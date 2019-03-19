«Резкий политический ход»: как реструктуризация правительства может повлиять на ситуацию в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с призывом к правительству провести реструктуризацию работы кабмина. Инициатива главы Боливарианской Республики фактически означает отставку кабинета, считают эксперты. По мнению аналитиков, такой шаг со стороны венесуэльского лидера может быть связан с недавним столкновением между его оппонентами и сторонниками в венесуэльском городе Баркисимето, а также обострившейся ситуацией в стране из-за давления Соединённых Штатов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал членов кабинета министров пересмотреть свои обязанности, чтобы реструктуризовать работу правительства. Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

«Президент Николас Мадуро призвал всех членов правительства пересмотреть свои должности для глубокой реструктуризации деятельности боливарианского правительства», — отмечает Родригес на своей странице в Twitter.

Заявление об инициативе лидера Боливарианской Республики поступило после столкновений между оппонентами Мадуро и его приверженцами в венесуэльском городе Баркисимето.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека. Конфликт произошёл вблизи больницы в центре города, где венесуэльцы ждали приезда членов Комиссии ООН по правам человека. Сообщается также, что благодаря Национальной гвардии ситуацию в скором времени удалось стабилизировать.

По мнению политолога Александра Асафова, произошедшее в Баркисимето могло стать дополнительным стимулом, чтобы Мадуро решил изменить расстановку сил в правительстве.

«Заявление о реструктуризации правительства — достаточно резкий политический ход. Недавнее столкновение сторонников и противников венесуэльского президента в Баркисимето могло стать дополнительной мотивацией к быстрому принятию такого решения со стороны Мадуро», — отметил Асафов в беседе с RT.

Политолог также добавил, что в случае с Венесуэлой реструктуризация правительства может фактически означать его отставку. При этом, по мнению эксперта, речь не идёт об увольнении всех министров по служебному несоответствию. Но высока вероятность появления в кабмине новых лиц.

Вопрос эффективности

По мнению Александра Асафова, Мадуро сейчас необходима реконфигурация правительства, так как речь идёт о кризисном управлении страной, когда давление на администрацию президента Венесуэлы со стороны США усиливается.

«Заявлением о фактической отставке правительства Мадуро показывает, что он не сидит на месте, а проводит реальную политику и призывает министров к таким изменениям, которые позволили бы им эффективно и быстро решать поставленные задачи в стремительно меняющихся внешних условиях», — сказал эксперт.

Также Асафов назвал призыв Мадуро к изменениям в правительстве необходимой мерой, которая, скорее всего, нацелена на предотвращение гражданской войны.

Участники акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

РИА Новости

© Эва Мари Ускатеги

«Это значимый, важный, вполне разумный и своевременный шаг. Очевидно, что изменения в венесуэльском правительстве необходимы, поскольку страна, находящаяся под колоссальным давлением, должна оперативно реагировать на возникшие проблемы. В противном случае может последовать крушение экономики Венесуэлы, а за ним — беспорядки, которыми воспользуются внешние силы и осуществят сценарий силового вторжения или же станут поддерживать вооружениями одну из противоборствующих сторон, что повлечёт за собой начало гражданской войны», — констатирует Асафов.

При этом политическая судьба членов кабинета будет зависеть от того, насколько быстро министры готовы перестраиваться и отвечать на новые внутренние и внешние вызовы, добавил эксперт.

«Акт энергетического терроризма»

Как отмечают эксперты, заявлению Мадуро о фактической отставке правительства также предшествовали инцидент с отключением электроэнергии в стране и заявление Гуаидо о намерении совершить «турне» по Венесуэле, чтобы привлечь на свою сторону новых последователей.

Напомним, очередное обострение ситуации в стране началось 7 марта, когда почти вся территория Боливарианской Республики оказалась обесточена из-за возникших проблем в работе крупнейшей венесуэльской гидроэлектростанции «Гури». Власти заявили, что причиной может быть саботаж на ГЭС.

В кабмине республики оценили произошедшее как «самую жестокую агрессию» против Венесуэлы за последние 200 лет, а Мадуро возложил ответственность за инцидент на Соединённые Штаты.

Сбоями электроподачи не преминул воспользоваться Хуан Гуаидо, обвинивший администрацию Мадуро в энергетической катастрофе. Национальная ассамблея Венесуэлы 12 марта объявила режим чрезвычайного положения по запросу самопровозглашённого «лидера» страны. Однако вечером того же дня от венесуэльского правительства поступило сообщение о практически полном возобновлении подачи электричества.

Позже стало известно, что прокуратура Боливарианской Республики начала расследование в отношении Гуаидо, подозреваемого в возможном соучастии в саботаже работы ГЭС.

По мнению аналитиков, заявление Мадуро о фактической отставке правительства явилось следствием непрекращающегося внешнего давления со стороны США — в этой ситуации президенту необходимо упрочить своё положение.

«Выступить с такими заявлениями Мадуро подтолкнула необходимость искать выход из сложившийся ситуации. Президент хочет найти решение, которое могло бы укрепить его позиции», — сказал в разговоре с RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

Ответная реакция

Призыв Мадуро к структурным изменениям в правительстве может расцениваться и как ответный шаг на активные действия оппозиции, считают эксперты.

Накануне Гуаидо заявил, что хочет совершить турне по Венесуэле, чтобы заручиться поддержкой в регионах для отстранения действующего президента страны Николаса Мадуро от власти. Об этом 16 марта сообщало издание El Mundo.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо

Reuters

© Carlos Jasso

Отмечается также, что самопровозглашённый «лидер» объявил о начале нового этапа борьбы, который должен закончиться крупной акцией протеста в Каракасе. Кроме того, Гуаидо призвал своих соратников обратиться к их знакомым военнослужащим, а также чиновникам с просьбой отвернуться от Мадуро.

К тому же Гуаидо не исключил вероятности иностранного вмешательства в дела страны.

Николай Калашников отмечает, что, помимо реструктуризации работы кабмина, в данной ситуации выходом для Мадуро было бы объявление всеобщих выборов президента и парламента. Однако в нынешних реалиях это вряд ли осуществимо, заявил эксперт.

«Мадуро считает, что нужно переизбрать парламент, а депутаты полагают, что необходимо выбрать президента. Это диаметрально противоположные точки зрения, не предполагающие компромисса», — отметил Калашников.

Он также добавил, что кабинет министров в целом поддерживает венесуэльского лидера, однако там всё же есть люди, которые не до конца придерживаются его линии.