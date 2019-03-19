«Резкий политический ход»: как реструктуризация правительства может повлиять на ситуацию в Венесуэле
- Николас Мадуро
- © Miraflores Palace/Handout via REUTERS
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал членов кабинета министров пересмотреть свои обязанности, чтобы реструктуризовать работу правительства. Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес.
«Президент Николас Мадуро призвал всех членов правительства пересмотреть свои должности для глубокой реструктуризации деятельности боливарианского правительства», — отмечает Родригес на своей странице в Twitter.
Заявление об инициативе лидера Боливарианской Республики поступило после столкновений между оппонентами Мадуро и его приверженцами в венесуэльском городе Баркисимето.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека. Конфликт произошёл вблизи больницы в центре города, где венесуэльцы ждали приезда членов Комиссии ООН по правам человека. Сообщается также, что благодаря Национальной гвардии ситуацию в скором времени удалось стабилизировать.
По мнению политолога Александра Асафова, произошедшее в Баркисимето могло стать дополнительным стимулом, чтобы Мадуро решил изменить расстановку сил в правительстве.
«Заявление о реструктуризации правительства — достаточно резкий политический ход. Недавнее столкновение сторонников и противников венесуэльского президента в Баркисимето могло стать дополнительной мотивацией к быстрому принятию такого решения со стороны Мадуро», — отметил Асафов в беседе с RT.
Политолог также добавил, что в случае с Венесуэлой реструктуризация правительства может фактически означать его отставку. При этом, по мнению эксперта, речь не идёт об увольнении всех министров по служебному несоответствию. Но высока вероятность появления в кабмине новых лиц.
Вопрос эффективности
По мнению Александра Асафова, Мадуро сейчас необходима реконфигурация правительства, так как речь идёт о кризисном управлении страной, когда давление на администрацию президента Венесуэлы со стороны США усиливается.
«Заявлением о фактической отставке правительства Мадуро показывает, что он не сидит на месте, а проводит реальную политику и призывает министров к таким изменениям, которые позволили бы им эффективно и быстро решать поставленные задачи в стремительно меняющихся внешних условиях», — сказал эксперт.
Также Асафов назвал призыв Мадуро к изменениям в правительстве необходимой мерой, которая, скорее всего, нацелена на предотвращение гражданской войны.
- Участники акции в поддержку легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
- РИА Новости
- © Эва Мари Ускатеги
«Это значимый, важный, вполне разумный и своевременный шаг. Очевидно, что изменения в венесуэльском правительстве необходимы, поскольку страна, находящаяся под колоссальным давлением, должна оперативно реагировать на возникшие проблемы. В противном случае может последовать крушение экономики Венесуэлы, а за ним — беспорядки, которыми воспользуются внешние силы и осуществят сценарий силового вторжения или же станут поддерживать вооружениями одну из противоборствующих сторон, что повлечёт за собой начало гражданской войны», — констатирует Асафов.
При этом политическая судьба членов кабинета будет зависеть от того, насколько быстро министры готовы перестраиваться и отвечать на новые внутренние и внешние вызовы, добавил эксперт.
«Акт энергетического терроризма»
Как отмечают эксперты, заявлению Мадуро о фактической отставке правительства также предшествовали инцидент с отключением электроэнергии в стране и заявление Гуаидо о намерении совершить «турне» по Венесуэле, чтобы привлечь на свою сторону новых последователей.
Напомним, очередное обострение ситуации в стране началось 7 марта, когда почти вся территория Боливарианской Республики оказалась обесточена из-за возникших проблем в работе крупнейшей венесуэльской гидроэлектростанции «Гури». Власти заявили, что причиной может быть саботаж на ГЭС.
В кабмине республики оценили произошедшее как «самую жестокую агрессию» против Венесуэлы за последние 200 лет, а Мадуро возложил ответственность за инцидент на Соединённые Штаты.
Сбоями электроподачи не преминул воспользоваться Хуан Гуаидо, обвинивший администрацию Мадуро в энергетической катастрофе. Национальная ассамблея Венесуэлы 12 марта объявила режим чрезвычайного положения по запросу самопровозглашённого «лидера» страны. Однако вечером того же дня от венесуэльского правительства поступило сообщение о практически полном возобновлении подачи электричества.
Позже стало известно, что прокуратура Боливарианской Республики начала расследование в отношении Гуаидо, подозреваемого в возможном соучастии в саботаже работы ГЭС.
По мнению аналитиков, заявление Мадуро о фактической отставке правительства явилось следствием непрекращающегося внешнего давления со стороны США — в этой ситуации президенту необходимо упрочить своё положение.
«Выступить с такими заявлениями Мадуро подтолкнула необходимость искать выход из сложившийся ситуации. Президент хочет найти решение, которое могло бы укрепить его позиции», — сказал в разговоре с RT заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.
Ответная реакция
Призыв Мадуро к структурным изменениям в правительстве может расцениваться и как ответный шаг на активные действия оппозиции, считают эксперты.
Накануне Гуаидо заявил, что хочет совершить турне по Венесуэле, чтобы заручиться поддержкой в регионах для отстранения действующего президента страны Николаса Мадуро от власти. Об этом 16 марта сообщало издание El Mundo.
- Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо
- Reuters
- © Carlos Jasso
Отмечается также, что самопровозглашённый «лидер» объявил о начале нового этапа борьбы, который должен закончиться крупной акцией протеста в Каракасе. Кроме того, Гуаидо призвал своих соратников обратиться к их знакомым военнослужащим, а также чиновникам с просьбой отвернуться от Мадуро.
К тому же Гуаидо не исключил вероятности иностранного вмешательства в дела страны.
Николай Калашников отмечает, что, помимо реструктуризации работы кабмина, в данной ситуации выходом для Мадуро было бы объявление всеобщих выборов президента и парламента. Однако в нынешних реалиях это вряд ли осуществимо, заявил эксперт.
«Мадуро считает, что нужно переизбрать парламент, а депутаты полагают, что необходимо выбрать президента. Это диаметрально противоположные точки зрения, не предполагающие компромисса», — отметил Калашников.
Он также добавил, что кабинет министров в целом поддерживает венесуэльского лидера, однако там всё же есть люди, которые не до конца придерживаются его линии.
«Заявляя о реструктуризации правительства, Мадуро преследует определённую цель — он хочет, чтобы среди министров появились новые, преданные ему люди. Однако удастся ли добиться этого венесуэльскому президенту — большой вопрос», — сказал эксперт.