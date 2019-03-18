Эксперт прокомментировал идею США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян

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Американист Рафаэль Ордуханян в беседе с Nation News прокомментировал внесённый в конгресс Соединённых Штатов законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.
Эксперт прокомментировал идею США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
  • Reuters

«Образовалось своего рода англосаксонское ноу-хау — решать внутриполитические проблемы за счёт международного фактора», — заявил он.

По его мнению, вопрос импичмента американского лидера Дональда Трампа стоит всё острее, и возникают такие эксцессы, чтобы отвлечь жителей США от того, что происходит внутри страны.

Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. В частности, речь идёт о запрете въезда в США.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН оценил этот законопроект.

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