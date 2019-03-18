Эксперт оценил идею США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
- Reuters
Как отметил эксперт, санкции — привычная американская мера давления на политических и экономических оппонентов.
«Что касается Венесуэлы, то она является одной из приоритетных сейчас для Соединённых Штатов стран», — сказал Киреев.
Проект предлагает ввести санкции против россиян и граждан других стран, которые оказывают поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. В частности, речь идёт о запрете въезда в США.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал этот законопроект.