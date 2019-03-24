«Вызвать экономический коллапс»: как США пытаются дестабилизировать ситуацию в Венесуэле

Власти Венесуэлы заявили, что оппозиция по указанию Вашингтона похитила $30 млрд со счетов республики и использует часть этих денег для «финансирования терроризма против страны». Кроме того, президент Николас Мадуро обвинил оппозиционного лидера Хуана Гуаидо в попытке организовать покушение на главу государства при поддержке США. Ранее Соединённые Штаты заблокировали счета Боливарианской Республики и ввели санкции против ряда организаций, в том числе нефтедобывающей компании PDVSA. Эксперты отмечают, что Белый дом пытается лишить руководство Венесуэлы источников дохода, что может привести к ухудшению экономической ситуации в стране и росту протестных настроений. Между тем аналитики считают, что Гуаидо, на которого сделали ставку США, пока что не пользуется поддержкой населения республики.

Власти Венесуэлы обвинили представителей оппозиции, а также США в краже $30 млрд со счетов страны за последние два месяца. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По информации венесуэльского чиновника, эту операцию организовали спикер парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, и его соратники Леопольдо Лопес и Роберто Марреро.

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Марреро, которого Гуаидо назвал руководителем своего аппарата, двумя днями ранее был задержан венесуэльскими правоохранительными органами. Ему инкриминировали участие в террористической группировке, планировавшей покушения на венесуэльских официальных лиц. Также в его доме был найден тайник с оружием.

По словам Родригеса, из $30 млрд, похищенных со счетов Венесуэлы в международных банках, один миллиард был переведён на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».

Выступая 24 марта перед своими сторонниками, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «дьявольская марионетка» Гуаидо лично возглавлял заговор с целью его убийства. По словам Мадуро, покушение готовилось с помощью США.

Санкции и заморозка счетов

Политический кризис в Венесуэле продолжается с января 2019 года, когда спикер Национального собрания страны Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом республики, заявив о незаконности инаугурации Николаса Мадуро.

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США и их союзники тут же признали Гуаидо законным лидером страны. Между тем Россия, Китай и ряд других стран по-прежнему считают Мадуро единственным легитимным президентом, а постпред России в Совбезе Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты осуществляют попытку государственного переворота в Венесуэле.

Для давления на руководство Венесуэлы США расширили санкции против латиноамериканской республики. 28 января Соединённые Штаты ввели ограничительные меры против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA. Днём позже Госдеп объявил о том, что замороженные в США счета венесуэльского правительства и Центробанка переходят под управление Хуана Гуаидо.

В феврале действующая в США «дочка» PDVSA — компания Citgo — формально разорвала отношения с госкорпорацией Венесуэлы.

К финансовому давлению на Боливарианскую Республику подключилась и Великобритания — по информации Bloomberg, Банк Англии отказался выдавать Венесуэле хранившиеся в нём золотые резервы страны на сумму $1,2 млрд. 12 февраля в интервью BBC Николас Мадуро призвал Великобританию вернуть 80 тонн золота.

21 февраля Гуаидо сообщил о подготовке к заморозке венесуэльских счетов и в банках Швейцарии. При этом сторонники оппозиционера заявили, что у Венесуэлы есть ещё $3,2 млрд на счетах в США, которые пока не заморожены, и выразили готовность взять под свой контроль эти резервы.

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19 марта Минфин США ввёл санкции против государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven якобы «за незаконную торговлю золотом». Ещё через три дня под санкции попали контролируемые венесуэльским правительством банк BANDES, а также банки Banco Bandes Uruguay, Banco Bicentenario del Pueblos, Banco Universal SA Banco de Venezuela и Banco Prodem SA.

«Наша цель — поскорее положить конец этому кризису во благо народа Венесуэлы и добиться мирного перехода власти от режима Мадуро к режиму Гуаидо, чтобы можно было провести свободные и честные выборы», — объяснял причины введения новых санкций помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом Болтон открыто угрожал «финансово задушить» Мадуро и его сторонников.

«Циничная политика»

«Идёт гибридная война. США оказывают тотальное давление на Венесуэлу изнутри и извне с целью перекрытия всех источников дохода, которые позволяют Венесуэле добывать средства для существования, закупать продовольствие и медикаменты», — рассказал в интервью RT декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

Больница в Венесуэле

AFP

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Усилия Соединённых Штатов дали свои результаты. Из-за экономической блокады и жёсткого санкционного прессинга в стране сложилась крайне тяжёлая ситуация в сфере здравоохранения. Как ранее сообщил исполнительный секретарь Федерации работников сферы здравоохранения Венесуэлы Пабло Самбрано, дефицит лекарств в стране составил 85%, расходных материалов — 90%.

Ранее Мадуро обвинил президента США Дональда Трампа в краже у Венесуэлы $5 млрд. По словам лидера Боливарианской Республики, эти деньги должны были пойти на закупку лекарств.

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Правительство обещает решить проблему за счёт местной фармацевтической промышленности и поставок из России, начавшихся в феврале. Однако в настоящий момент положение в здравоохранении остаётся критическим.

Более того, гуманитарная помощь, которую США с помпой и под прицелами телекамер в феврале направляли в Венесуэлу (тогда венесуэльское правительство отказалось принять груз), по сообщениям представителей Каракаса, оказалась просроченной. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол Венесуэлы в России Рафаэль Фариа Тортоса.

«Большое американское шоу — перекрыть все доходы государству, наложить всевозможные санкции, заморозить резервы в банках, а взамен с благородным видом предлагать корочку хлеба, — прокомментировал действия Соединённых Штатов заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов. — Пора привыкнуть к лицемерной политике стран Запада, и прежде всего — США. Циничная политика, построенная по принципу «цель оправдывает средства». Под прикрытием благородных лозунгов в страну доставляются оружие и просроченные лекарства».

«Будут раскачивать лодку»

Как отмечают эксперты, все действия США в отношении Венесуэлы сейчас направлены на решение лишь одной задачи — свергнуть с поста президента Николаса Мадуро.

«США будут и дальше раскачивать эту лодку, пытаясь создать экономический коллапс в Венесуэле. Когда нехватка ресурсов окажется катастрофической, общественные манифестации могут положить начало серьёзному народному недовольству, что спровоцирует массовые беспорядки внутри страны», — считает Александр Чичин.

По словам эксперта, в Вашингтоне надеются, «что тяжелейшее материальное положение может привести к социальному взрыву. Правда, отмечает эксперт, пока их ставленник Хуан Гуаидо — всего лишь «пешка, которая не смогла выйти в королевы».

«Сейчас армия крепка в своей поддержке Мадуро, и большая часть населения на его стороне», — утверждает политолог. Но в будущем, предупреждает он, по мере нарастания экономических трудностей позиции легитимной власти будут слабеть.

Борис Мартынов, напротив, считает, что «время сейчас работает на Мадуро».

«Госпереворот делается сразу, или же он начинает пробуксовывать и в конце концов терпит поражение, — отмечает политолог. — Мадуро держится и будет держаться. А его противникам ничего не остаётся, кроме как прибегнуть к ударам исподтишка».