В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что за последние два месяца более $30 млрд было похищено у Боливарианской Республики.

Об этом информирует VTV.

По словам министра, кража венесуэльских средств якобы осуществляется по указанию Вашингтона. Он отметил, что эту операцию координирует штаб, в который входят, в частности, Хуан Гуаидо, лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, один из лидеров оппозиции Леопольд Лопес и задержанный сторонник Гуаидо Роберто Марреро.

Родригес подчеркнул, что более $1 млрд со счетов Венесуэлы в международных банках было переведено на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил правительство американского президента Дональда Трампа в краже $5 млрд у Венесуэлы для производства лекарств.

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