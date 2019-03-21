Мадуро обвинил правительство Трампа в краже денег у Венесуэлы для производства лекарств

Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил на мероприятии, посвящённом перезапуску программы по развитию фармацевтической промышленности, правительство американского президента Дональда Трампа в краже $5 млрд у Венесуэлы для производства лекарств.

«Правительство Дональда Трампа похитило у нас $5 млрд на лекарства, которые были предназначены для закупки основных веществ для производства лекарств в Венесуэле и для доставки их госпитальной сети, аптекам страны, амбулаторной сети», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он заявил, что Трамп «ответственен за одну из самых преступных мер против одного из народов мира, чтобы иметь возможность сказать, что вы готовы дать гуманитарную помощь».

Ранее Мадуро связал нападки США на Венесуэлу с предвыборной кампанией Трампа.