Мадуро обвинил Гуаидо в планировании его убийства
«Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка (Хуан Гуаидо. — RT) руководила лично, чтобы убить меня», — заявил Мадуро в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками.
По его словам, у правительства есть доказательства подготовки данного покушения при участии США.
Ранее венесуэльский президент сообщал о разоблачении заговора США против официальных властей Венесуэлы.
При этом помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон грозил Мадуро и его сторонникам «финансовым удушением».