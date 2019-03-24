Мадуро обвинил Гуаидо в планировании его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что глава оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо разрабатывал план для покушения на его убийство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка (Хуан Гуаидо. — RT) руководила лично, чтобы убить меня», — заявил Мадуро в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками.

По его словам, у правительства есть доказательства подготовки данного покушения при участии США.

Ранее венесуэльский президент сообщал о разоблачении заговора США против официальных властей Венесуэлы.

При этом помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон грозил Мадуро и его сторонникам «финансовым удушением».