Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.

«Проведенное органами разведки вместе с генпрокуратурой расследование… привело к задержанию гражданина Роберто Эухенио Марреро, 49 лет, адвоката, который является прямым ответственным за организацию преступных групп», — цитирует РИА Новости Ревероля.

По его словам, у задержанного «была изъята партия оружия и наличные деньги в иностранной валюте».

Также он заявил, что благодаря этому задержанию была разгромлена ещё одна террористическая ячейка, планировавшая организовать ряд выборочных атак.

Ранее Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.

Позднее Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить