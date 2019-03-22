Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что задержанный сторонник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп.

«Проведенное органами разведки вместе с генпрокуратурой расследование… привело к задержанию гражданина Роберто Эухенио Марреро, 49 лет, адвоката, который является прямым ответственным за организацию преступных групп», — цитирует РИА Новости Ревероля.

По его словам, у задержанного «была изъята партия оружия и наличные деньги в иностранной валюте».

Также он заявил, что благодаря этому задержанию была разгромлена ещё одна террористическая ячейка, планировавшая организовать ряд выборочных атак.

Ранее Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.

Позднее Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.