Болтон пригрозил Мадуро ответом на «задержание сторонника Гуаидо»

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо.

«Мадуро совершил ещё одну большую ошибку. Незаконный арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуаидо, не останется без ответа. Он должен быть немедленно освобождён и его безопасность должна быть гарантирована», — написал Болтон в Twitter.

Ранее Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.

Также в конгресс США внесли законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал законопроект.