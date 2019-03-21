Болтон пригрозил Мадуро ответом на «задержание сторонника Гуаидо»
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«Мадуро совершил ещё одну большую ошибку. Незаконный арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуаидо, не останется без ответа. Он должен быть немедленно освобождён и его безопасность должна быть гарантирована», — написал Болтон в Twitter.
Ранее Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.
Также в конгресс США внесли законопроект о противодействии «российскому влиянию» в Венесуэле.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с НСН прокомментировал законопроект.