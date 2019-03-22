Мадуро заявил о разоблачении очередного заговора США против Венесуэлы

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил о разоблачении очередного заговора Соединённых Штатов против Венесуэлы

«Мы столкнулись с масштабным заговором против нашей страны, которым руководила американская империя. Я думаю, нет сомнений в том, что он не против Мадуро, а против самого существования [южноамериканской] республики... У террористической группы было несколько целей для атаки, это казармы, больницы, станции метро», — цитирует ТАСС Мадуро.

Ранее глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.

Позднее министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что Марреро обвиняется в организации преступных террористических групп.

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