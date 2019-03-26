В Госдуме оценили американский законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT принятый палатой представителей США законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.
В Госдуме оценили американский законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
  • Reuters
  • © Andres Martinez Casares

«Соединённые Штаты свои национальные интересы отстаивают за счёт других стран и в ущерб им. Конечно же, это неправильно. Со стороны США на данный момент мы наблюдаем уже неприкрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы», — подчеркнул депутат.

По его словам, принятие данного законопроекта в очередной раз демонстрирует стремление США контролировать регион.

«Венесуэла является лидером по запасу нефти. Поэтому Вашингтон сейчас пытается усилить контроль над Каракасом», — заключил Шерин.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Конгрессмены единогласно проголосовали за документ под названием «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой».

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