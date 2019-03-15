МИД Венесуэлы: Каракас не будет запрашивать поставки вооружений у Москвы

Короткая ссылка
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас не будет запрашивать поставки вооружения из России, но продолжит военное сотрудничество с Москвой.
МИД Венесуэлы: Каракас не будет запрашивать поставки вооружений у Москвы
  • РИА Новости

«Нет. У нас очень хорошее военное сотрудничество с Россией, и мы продолжим в том же духе. Основная часть нашего военного оборудования из России, но в настоящий момент у нас нет определённой потребности», — приводит РИА Новости слова министра.

Кроме того, Арреаса в интервью RT назвал качественным сотрудничество Каракаса и Москвы и отметил, что у отношений двух стран есть потенциал.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса в ходе сессии Комиссии в Вене заявили о намерении укреплять взаимодействие на уровне ООН

12 марта сообщалось, что Соединённые Штаты готовят дополнительные санкции в отношении Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель США по Боливарианской Республике Эллиот Абрамс.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил введение санкций США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить