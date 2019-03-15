МИД Венесуэлы: Каракас не будет запрашивать поставки вооружений у Москвы

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас не будет запрашивать поставки вооружения из России, но продолжит военное сотрудничество с Москвой.

«Нет. У нас очень хорошее военное сотрудничество с Россией, и мы продолжим в том же духе. Основная часть нашего военного оборудования из России, но в настоящий момент у нас нет определённой потребности», — приводит РИА Новости слова министра.

Кроме того, Арреаса в интервью RT назвал качественным сотрудничество Каракаса и Москвы и отметил, что у отношений двух стран есть потенциал.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и его венесуэльский коллега Хорхе Арреаса в ходе сессии Комиссии в Вене заявили о намерении укреплять взаимодействие на уровне ООН.

12 марта сообщалось, что Соединённые Штаты готовят дополнительные санкции в отношении Венесуэлы. Об этом заявил спецпредставитель США по Боливарианской Республике Эллиот Абрамс.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил введение санкций США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.