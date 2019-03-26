«Комитеты провокаторов»: как Гуаидо собирается захватить власть в Венесуэле

Оппозиционный лидер Хуан Гуаидо призвал народ Венесуэлы готовиться к операции по захвату власти в стране и заявил, что для её проведения создаются «комитеты помощи свободе». Накануне президент Боливарианской Республики Николас Мадуро сообщил, что самопровозглашённый лидер страны собирается организовать на него покушение при поддержке США. По мнению экспертов, формирование комитетов — инициатива Вашингтона. Их задача — дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы подготовить условия для свержения президента республики и военной интервенции.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо призвал народ Боливарианской Республики приготовиться к осуществлению операции «Свобода» по захвату власти в стране.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Пришло время подготовиться к проведению операции «Свобода» и оказать максимальное давление (на власть) для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы», — цитирует Гуаидо ТАСС.

По его словам, для проведения операции в республике будут созданы специальные «комитеты помощи свободе», на которые возложат пропагандистскую функцию.

«Им будет поручено пропагандировать... действия с целью прекращения узурпации в каждом районе, секторе, профсоюзе, образовательном учреждении, государственном органе», — приводит ТАСС заявление самопровозглашённого главы республики.

«Операция затягивается»

Заявления о проведении операции «Свобода», призванной демонтировать режим Мадуро, поступают от Гуаидо не в первый раз.

Так, самопровозглашённый лидер страны заявлял о намерении отправиться в турне по республике, чтобы заручиться поддержкой в регионах для отстранения действующего президента страны от власти. Об этом 16 марта сообщало издание El Mundo.

Тогда же Гуаидо провозгласил начало нового этапа борьбы, назвав его «Операция «Свобода». Глава оппозиции заявил, что эта акция должна завершиться масштабными протестами в Каракасе. Планируется, что он и его приверженцы достигнут официальной резиденции Мадуро— дворца Мирафлорес.

«Как только мы всё организуем, мы вместе пойдём к Мирафлорес, чтобы потребовать то, что принадлежит народу Венесуэлы», — заявил Гуаидо своим соратникам в Валенсии.

Хуан Гуаидо

AFP

© Federico Parra

Кроме того, Гуаидо призвал своих сторонников обратиться к их знакомым военнослужащим и чиновникам с просьбой отвернуться от действующего президента. Оппозиционный лидер не исключил и вероятности иностранного вмешательства в дела республики.

Спустя несколько дней после этих заявлений оппозиционеры захватили диппредставительства Венесуэлы в США.

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«Дипломатические представительства в США были захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах», — приводит заявление кабмина Венесуэлы РИА Новости.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков рассказал в беседе с RT, что активизация действий Гуаидо, следующего инструкциям США, связана с тем, что Вашингтон хочет быстрее «свергнуть» Мадуро, ведь «операция в Венесуэле явно затягивается».

«В Белом доме понимают: если в течение 45 дней с момента объявления революции не забрать власть, то процесс затянется. США ускоряются, потому что понимают, что не укладываются в эти сроки», — отметил Судаков.

По его утверждению, организацией новой протестной акции оппозиции в Венесуэле руководит не Гуаидо, а Соединённые Штаты.

«Новая операция оппозиции «Свобода» полностью спланирована Соединёнными Штатами — практически по часам. Гуаидо лишь осуществляет их план, строго придерживаясь графика. Все его заявления координируются Белым домом», — считает Судаков.

Призывая венесуэльцев готовиться к операции по свержению действующего президента, Гуаидо пытается укрепить свои позиции, считает декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Чичин.

«Гуаидо пытается привлечь к себе внимание, рассказать о себе, потому что никаких заслуг перед Венесуэлой и оппозицией он не имеет. У самопровозглашённого лидера нет никаких рычагов власти, а его численная поддержка преувеличена», — сказал эксперт.

Подготовка провокаторов

Роль «комитетов помощи свободе», о создании которых объявил Гуаидо, будет заключаться в том, чтобы ещё больше дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, считает Сергей Судаков.

«Комитеты помощи свободе» будут готовить революционеров, которых обучат правильно разрушать социальную систему, ухудшать жизнь в стране. Это делается для того, чтобы население максимально почувствовало эффект от санкций. Если систему не подрывать изнутри, а делать это только снаружи, то полноценного результата не достичь, Соединённые Штаты это прекрасно понимают», — сказал Судаков.

По его мнению, идея создания таких органов принадлежит США, которые хотят спровоцировать новые конфликты среди рядовых граждан Боливарианской Республики, а затем воспользоваться создавшимся положением.

«Комитеты освобождения» по факту сыграют роль комитетов провокаторов, которые будут устраивать кровавые столкновения, чтобы ещё больше развязать руки Соединённым Штатам. Вашингтону важно, чтобы сейчас пролилась кровь, после чего у США появятся основания ввести в страну военные подразделения и начать «спасать» демократию и людей Венесуэлы», — отметил Судаков.

Александр Чичин разделяет подобное мнение и считает, что Гуаидо под прикрытием идеологических задач хочет сформировать комитеты, которые побуждали бы граждан к проявлению агрессии.

«Гуаидо нужны люди, которые готовы спровоцировать столкновения с кровопролитием. «Комитеты помощи свободе» призваны сделать именно это. В такой ситуации не исключено, что Мадуро объявит военное положение, может начаться гражданская война, а США этим воспользуются», — заявил эксперт.

Операция «Преемник»

По мнению экспертов, возможная дестабилизация ситуации силами «комитетов помощи свободе» может быть использована проамериканскими силами для устранения Мадуро.

Напомним, что накануне заявления Гуаидо о создании комитетов президент Венесуэлы обвинил самопровозглашённого лидера республики в подготовке плана покушения на свою жизнь.

«Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка (Хуан Гуаидо. —RT) руководила лично, чтобы убить меня», — заявил Мадуро, выступая 24 марта в эфире местного телевидения перед сторонниками.

По его словам, правительство располагает доказательствами подготовки покушения при содействии Соединённых Штатов.

Николас Мадуро

Reuters

© Miraflores Palace

Опасения венесуэльского руководства не напрасны: США дают понять Мадуро, что если он не начнёт договариваться с Вашингтоном, то однажды может не проснуться, считает Сергей Судаков.

«Сначала США запугивают, а после готовят киллеров. Американцы не тратят колоссальные деньги на формирование многомиллионной оппозиции — гораздо проще договариваться с генералами, если отрубить голову президенту», — рассказал Судаков.

По мнению Александра Чичина, сам глава оппозиции не смог бы организовать подобное покушение на венесуэльского лидера, однако на это способен Государственный департамент Соединённых Штатов.

«Гуаидо не сможет организовать убийство Мадуро, у него нет никакой спецслужбы, но это может сделать Госдеп США. Если Мадуро вдруг не станет, власть попадёт в руки к оппозиционному лидеру, так как найти преемника действующего президента никто не сможет», — отметил эксперт.

«Финансирование терроризма»

На формирование «комитетов помощи свободе», о создании которых заявил Гуаидо, может пойти часть из $30 млрд, похищенных оппозиционерами у Боливарианской Республики, считают аналитики.

Напомним, глава Министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что оппозиция похитила более $30 млрд со счетов государства за последние два месяца.

Родригес отметил, что деньги были украдены по санкции США, а операцию координируют в том числе Гуаидо, его сторонники Леопольдо Лопес и Роберто Марреро.

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По словам венесуэльского министра, более $1 млрд с венесуэльских счетов в международных банках поступили на личные счета оппозиционеров для «финансирования терроризма против страны».

Сергей Судаков полагает, что заявлениям Родригеса можно доверять. Кроме того, по его мнению, хищения оппозицией венесуэльских средств напрямую связаны с действиями Соединённых Штатов.

«У властей Венесуэлы есть свидетельства и доказательства всех хищений, есть понимание того, что вся американская электронная армия работает над свержением режима Мадуро. США прибегают к классическим провокациям, которые направлены на снижение уровня жизни населения в Венесуэле», — сказал эксперт.

По мнению политолога Александра Асафова, Соединённые Штаты по факту стремятся дестабилизировать ситуацию в республике за счёт венесуэльских средств.