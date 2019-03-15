Захарова: США налаживают контакты с контрабандистами в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о наличии информации, что спецслужбы США налаживают контакты с контрабандистами в Венесуэле, чтобы узнать маршруты трансграничных переходов.
Захарова: США налаживают контакты с контрабандистами в Венесуэле
  • РИА Новости

«Кстати, недавно выяснился очень интересный факт, что американские спецслужбы ведут работы по налаживанию контактов — внимание — с контрабандистами, наркоторговцами и людьми, которые занимаются наркотрафиком, для предоставления ими информации о нелегальных трансграничных переходах», — сказала Захарова на брифинге.

В конце февраля Захарова рассказала, что США собираются передать оппозиции Венесуэлы партию вооружения. По данным российского ведомства, компаниями Соединённых Штатов и их союзников по НАТО «прорабатывается вопрос приобретения в одной из восточноевропейских стран крупной партии вооружения» для последующей передачи оппозиционным силам Венесуэлы.

Захарова отметила, что доставку груза в Венесуэлу планируется осуществить в начале марта несколькими партиями через территорию соседней страны.

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