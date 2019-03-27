Помпео осудил нападение на автомобиль Гуаидо в Венесуэле

США осуждают действия сторонников правительства Венесуэлы, которые забросали петардами машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Мы осуждаем предпринятую атаку на кортеж Хуана Гуаидо и притеснения депутатов Национального собрания и представителей средств массовой информации, о которых нам сообщается», — написал глава Госдепартамента США в своём Twitter.

Помпео подчеркнул, что данные действия являются недопустимым нарушением демократии в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что автомобиль Гуаидо забросили петардами, когда он покидал здание Национальной ассамблеи.

21 марта лидер оппозиции Боливарианской Республики заявил о задержании руководителя своей «администрации» Роберто Марреро.