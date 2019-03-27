Помпео осудил нападение на автомобиль Гуаидо в Венесуэле

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США осуждают действия сторонников правительства Венесуэлы, которые забросали петардами машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
Помпео осудил нападение на автомобиль Гуаидо в Венесуэле
  • Reuters

«Мы осуждаем предпринятую атаку на кортеж Хуана Гуаидо и притеснения депутатов Национального собрания и представителей средств массовой информации, о которых нам сообщается», — написал глава Госдепартамента США в своём Twitter.

Помпео подчеркнул, что данные действия являются недопустимым нарушением демократии в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что автомобиль Гуаидо забросили петардами, когда он покидал здание Национальной ассамблеи.

21 марта лидер оппозиции Боливарианской Республики заявил о задержании руководителя своей «администрации» Роберто Марреро.

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