В Госдепе пригрозили последствиями за задержание сторонников Гуаидо

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Представитель Госдепа США заявил, что задержание венесуэльскими властями сторонников главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо не останется без последствий.
В Госдепе пригрозили последствиями за задержание сторонников Гуаидо
  • Reuters
  • © Carlos Garcia Rawlins

«Соединённые Штаты осуждают рейды служб безопасности (президента Николаса. — RT) Мадуро и задержание Роберто Марреро, главы штаба временного президента Хуана Гуаидо, и Луиса Агилара», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Гуаидо заявил, что власти задержали «руководителя его аппарата» Роберто Марреро.

Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил Мадуро ответными мерами за «незаконное задержание» сторонника Гуаидо.

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