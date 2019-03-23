Болтон предостерёг от вывоза богатств народа Венесуэлы из страны
«Все, кто помогает вывозить богатство венесуэльского народа из страны в пользу Мадуро и его приспешников, имейте в виду, что США следят», — написал он в Twitter.
To those who are helping send the Venezuelan people’s wealth out of the country to benefit Maduro and his cronies, you are on notice today that the United States is watching.— John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 марта 2019 г.
Ранее Болтон пригрозил «финансово задушить» Мадуро и его сторонников.
Также представитель Госдепа США заявил, что задержание венесуэльскими властями сторонников главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо не останется без последствий.