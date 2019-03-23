Болтон предостерёг от вывоза богатств народа Венесуэлы из страны

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Соединённые Штаты следят за всеми, кто помогает вывозить «богатство венесуэльского народа из страны» в пользу лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его сторонников, заявил помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон.

«Все, кто помогает вывозить богатство венесуэльского народа из страны в пользу Мадуро и его приспешников, имейте в виду, что США следят», — написал он в Twitter.

Ранее Болтон пригрозил «финансово задушить» Мадуро и его сторонников.

Также представитель Госдепа США заявил, что задержание венесуэльскими властями сторонников главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо не останется без последствий.

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