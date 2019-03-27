Лавров заявил о настойчивом навязывании США своих подходов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе заседания попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им А.М. Горчакова, что США стремятся навязать всем свои односторонние подходы.

Он отметил важность поддержки «общественной дипломатии, контактам между некоммерческими организациями, научными, экспертными кругами».

По его словам, в этой сфере усилия, которые предпринимаются, играют важную роль в деле поддержания доверия и взаимопонимания между народами, гражданскими обществами.

«Это особенно важно в условиях, когда международная напряжённость не спадает и, более того, продолжает нарастать прежде всего в связи с настойчивым стремлением наших американских коллег и их ближайших союзников навязывать всем и повсюду свои односторонние подходы, грубо попирающие международное право», — заявил Лавров.

В конце февраля глава российского МИД сообщил, что Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Соединённых Штатов в отношении России.