Лавров заявил о настойчивом навязывании США своих подходов
- РИА Новости
Он отметил важность поддержки «общественной дипломатии, контактам между некоммерческими организациями, научными, экспертными кругами».
По его словам, в этой сфере усилия, которые предпринимаются, играют важную роль в деле поддержания доверия и взаимопонимания между народами, гражданскими обществами.
«Это особенно важно в условиях, когда международная напряжённость не спадает и, более того, продолжает нарастать прежде всего в связи с настойчивым стремлением наших американских коллег и их ближайших союзников навязывать всем и повсюду свои односторонние подходы, грубо попирающие международное право», — заявил Лавров.
В конце февраля глава российского МИД сообщил, что Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Соединённых Штатов в отношении России.