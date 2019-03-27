Лавров заявил о настойчивом навязывании США своих подходов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе заседания попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им А.М. Горчакова, что США стремятся навязать всем свои односторонние подходы.
Лавров заявил о настойчивом навязывании США своих подходов
  • РИА Новости

Он отметил важность поддержки «общественной дипломатии, контактам между некоммерческими организациями, научными, экспертными кругами».

По его словам, в этой сфере усилия, которые предпринимаются, играют важную роль в деле поддержания доверия и взаимопонимания между народами, гражданскими обществами.

«Это особенно важно в условиях, когда международная напряжённость не спадает и, более того, продолжает нарастать прежде всего в связи с настойчивым стремлением наших американских коллег и их ближайших союзников навязывать всем и повсюду свои односторонние подходы, грубо попирающие международное право», — заявил Лавров.

В конце февраля глава российского МИД сообщил, что Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Соединённых Штатов в отношении России.

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